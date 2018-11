Parque das Águas de Pinhais vai ser inaugurado no dia 24 deste mês

Da Redação Bem Paraná

As obras no entorno do Parque das Águas de Pinhais está em fase de finalização. A praça de alimentação, onde ficarão os food trucks, foi asfaltada e a estrutura está praticamente finalizada. Além do estacionamento interno, o Parque das Águas também contará com uma área alternativa para parada de veículos ao lado da praça de alimentação.

A rotatória instalada na entrada da estrada ecológica facilitará o acesso ao parque e às áreas próximas, facilitando o trânsito no local. O Parque das Águas está fechado para a finalização das obras. A Prefeitura de Pinhais solicita à população que não vá ao Parque neste período, devido ao risco de acidentes. A inauguração está marcada para o dia 24 de novembro.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde) tornou público o Chamamento Público do cadastro para a comercialização de produtos gastronômicos na Feira Livre no Parque das Águas Pinhais. A chamada pública selecionará um total de 28 participantes, sendo 14 para sábado e 14 para domingo, já nos feriados será organizada a participação alternada dos grupos de feirantes.

Os comerciantes ficarão dispostos na parte externa e interna do Parque das Águas, da seguinte forma — espaço externo (será destinado para os ramos de atividade: comida porcionada ou petiscos; comidas típicas regionais ou internacionais; doces (bolos, sorvetes, docinhos, churros); hambúrgueres artesanais; pasteis em geral e caldo de cana. Espaço interno ( algodão doce; bebidas industrializadas não alcoólicas; picolés e sorvetes em geral; pipoca salgada e doce não industrializadas).