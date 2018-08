Parque das Aves é uma visita obrigatória

Da redação

Um vizinho de porta das Cataratas vem aos poucos ganhando a atenção dos visitantes de Foz do Iguaçu: o Parque das Aves. O que impressiona é que, a cada ano, a administração capricha mais nos cuidados e nos detalhes do parque para proporcionar ao visitante uma experiência única. Ao entrar no parque, localizado em meio à rica e exuberante Mata Atlântica, o turista fica em contato direto com mais de 1400 aves, abrangendo cerca de 150 espécies diferentes. São 16,5 hectares mantidos para criar o melhor habitat para os animais. Hoje o local é um centro internacionalmente reconhecido de recuperação e conservação de aves.

O passeio tem duração média de quase duas horas de caminhada num ambiente de mata nativa, com trilhas de acesso aos viveiros. Alguns viveiros são de observação, enquanto em outros o visitante pode entrar. Ao longo deste passeio extraordinário você também encontrará harpias, corujas, papagaios e no meio da trilha, você poderá observar uma jiboia bem de pertinho. Durante a caminhada, além das aves, ainda existem espaços de repteis e borboletas, finalizando com um restaurante com vista exclusiva para o Lago dos Flamingos e a loja de lembranças.

O Parque das Aves foi inaugurado no dia 7 de outubro de 1994, 11 meses após Dennis e Anna terem desembarcado no Brasil. Desde então, o Parque não para de crescer graças a um time de brasileiros que se dedica a continuar os sonhos de Dennis. Atualmente o Parque das Aves é o maior parque de aves da América Latina.

O parque das Aves (Av. das Cataratas, KM 17.1 - Foz do Iguaçu – PR) abre todos os dias, das 8h30 às 17 horas. A entrada custa R$45 por pessoa e tem meia entrada para estudantes brasileiros e idosos. Telefone para informações (45) 3529-8282.