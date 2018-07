Parque Nacional do Iguaçu comemora 1 milhão de visitantes em 2018

Redação Bem Paraná

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, alcançou, neste domingo (22), a marca de 1 milhão de visitantes em 2018. O número foi alcançado uma semana antes que do recorde anterior, de 29 de julho de 2017.

Segundo a concessionárias, entre os países que mais visitam a atração, estão: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Chile, Japão, Inglaterra, México, Colômbia, Bolívia, China, Peru, Coreia do Sul. No mês de julho deste ano, até sábado (21), o crescimento do número de visitantes foi de 4% em relação ao mesmo período do ano passado.