Parte da frota de ônibus de Araucária já roda com wifi grátis

Da Redação Bem Paraná

Grande parte da frota de ônibus do sistema de transporte coletivo local de Araucária (Triar) já circula com os equipamentos que fornecem sinal gratuito de internet. No total, serão 72 ônibus que disponibilizarão o sinal para pesquisas rápidas, interação em redes sociais, troca de e-mails e outras atividades enquanto se desloca pelo município. Para conectar ao Wi-Fi não é necessário colocar senha.

Segundo a Secretaria de Planejamento, a capacidade do equipamento nos ônibus é suficiente para uso de 20 a 30 pessoas simultaneamente. Para garantir acesso estável, alguns aplicativos e sites como Netflix e Youtube (que consomem um grande volume de dados) são bloqueados pelo roteador do aparelho. Sites de notícias, redes sociais e aplicativos de mensagens (Facebook e Whatsapp, por exemplo) poderão ser acessados à vontade. Cidades da Região Metropolitana de Curitiba ainda não ofertam benefício semelhante nos ônibus, o que já ocorre em Maringá e Apucarana.

O sinal de internet grátis é mais uma das novidades na área de transporte para os moradores de Araucária. Desde 1º de janeiro de 2018, os usuários do Triar pagam tarifa de R$ 2,90 (e não mais R$ 4,25, valor da rede integrada) e podem ter acesso a linhas metropolitanas sem pagar mais por isso. Aos domingos, a tarifa de ônibus é gratuita para todos em Araucária (com uso do cartão Triar).