Parte da frota de ônibus de Curitiba já circula com câmeras de segurança

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Curitiba vai entregar 14 novos ônibus no dia 7 de agosto, como parte do processo de renovação da frota do transporte público. Até o fim deste ano a cidade terá 150 novos veículos circulando. Desde dezembro passado já foram entregues à cidade 35 novos ônibus, entre os quais 25 biarticulados.

E parte da frota já circula com câmeras de monitoramento. A informação é do presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, em entrevista à Rádio CBN de Curitiba, ontem. Segundo Maia Neto, alguns dos novos ônibus biarticulados novos já circulam com as câmeras, o que pode trazer mais segurança para o usuário. A implantação das câmeras é uma reivindicação dos motoristas e cobradores, para ajudar a conter os assaltos e arrastões no sistema.

Perícia

Técnicos da Urbs fizeram ontem vistoria extra em 14 veículos da frota de biarticulados e articulados da Empresa Sorriso, proprietária do ônibus que teve o rompimento de uma dobradiça da tampa do assoalho, na manhã de terça-feira. Todos os veículos articulados das cinco empresas que atendem a Rede Integrada passarão por inspeções extras.