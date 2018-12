Parte da rodoviária de Brasília é interditada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte da rodoviária do Plano Piloto de Brasília está interditada. As informações são da Agência Brasil.

Segundo nota da empresa de Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans), “quatro linhas de ônibus tiveram o embarque e desembarque alterado”. “As mudanças vigoram enquanto durarem os reparos técnicos no local.” Não foi informado data ou horário de retorno à normalidade.

A interdição começou na tarde desta quarta (10) em parte do térreo da rodoviária, onde há embarque e desembarque de quatro linhas de ônibus. “Os passageiros das linhas 620.1 e 0.620, que vão para Planaltina, passam a embarcar no Eixinho L, ao lado da plataforma superior. Já os usuários que utilizam as linhas 2302 (Gama) e 2202 (Santa Maria), que são paradoras do BRT, podem embarcar no Eixinho W, entre o Conjunto Nacional e o Conic. Os passageiros que utilizam a Plataforma B, onde operam as demais linhas do BRT, continuam embarcando na mesma plataforma.”

O DFTrans não informou o motivo da interdição. A Agência Brasil solicitou informações à Defesa Civil, que repassou a demanda à Secretaria de Segurança Pública que, por fim, repassou à Subsecretaria de Relações com a Imprensa do Governo do Distrito Federal. Até a publicação deste texto, não houve retorno.