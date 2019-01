Participante do BBB vende picolé, é morador da Rocinha e estuda ciências biológicas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terceiro participante da 19ª edição do Big Brother Brasil a ser anunciado pela Globo, nesta quarta-feira (9), foi o estudante de ciências biológicas Danrley, 19. Morador da Rocinha, na zona sul do Rio, ele diz ser estudioso e sonha ser professor, mas não perde uma boa balada e ama baile funk.

O jovem se considera bem-humorado, mas diz ser competitivo e ter opiniões fortes, não fugindo de discussões. Em entrevista à ex-participante do reality Ana Clara, ele afirmou que sempre quis mergulhar na piscina do programa, mas deve, na verdade, abraçar a primeira pessoa que vir quando entrar na casa.

Segundo perfil divulgado pela Globo, Danrley mora com os pais e é o mais novo de quatro irmãos. "Filho da pílula que falhou", brinca a mãe, que é auxiliar de serviços gerais e tem o único salário fixo da família. O pai tem um bar na comunidade.

Danrley, chegou a repetir o sexto ano na escola, mas hoje se diz estudioso: "Passei a ser elogiado pelos professores e gostei da sensação de dar orgulho aos meus pais", afirmou ele, que é o primeiro da família a terminar o ensino médio. Hoje, dá aula particular de física e vende picolé na praia no final de semana.

"Com as aulas consigo ganhar uns R$ 450 por mês. Com os picolés, se a praia estiver cheia e eu vender tudo, são mais R$ 150. A gente rala muito, mas eu gosto", afirmou ao Gshow.

Em relação ao confinamento, o jovem diz que sentirá falta, principalmente, da família. Ele também afirmou que é "um menino muito apaixonado": "Não consigo ficar muito tempo sozinho". Ele já namorou sério por quatro anos e pediu a atual namorada, Larissa, em namoro no Maracanã.

Também já foram anunciados nesta quarta, outros três participantes: o catarinense Alan, 26, a baiana Carolina, 33, e o paranaense Diego, 30.

A Globo começou a divulgar nesta quarta a lista de participantes da 19ª edição do reality show, depois de muito mistério e pistas verdadeiras ou não dadas por Boninho, diretor do programa, pelas redes sociais.

O programa estreia dia 15 de janeiro e vai ao ar de segunda a sábado, após 'O Sétimo Guardião' e aos domingos, após o Fantástico.

O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.

Três "ex-sisters" vão atuar como repórteres do programa: Ana Clara (BBB 18), Vivian Amorim (BBB 17) e Fernanda Keulla (BBB 13). A Globo fará ainda edições especiais nas redes sociais para a cobertura do programa.

O Boletim BBB será de segunda, quarta e sexta, às 13h nas redes sociais do programa, com spoilers e conversa com os eliminados. O Bate-Papo BBB acontecerá às terças e trará o participante eliminado com suas primeiras impressões depois de sair da casa.

O reality promete ter "brothers" de diversas regiões brasileiras em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Para esta edição, as seletivas foram realizadas em 12 cidades e passaram, pela primeira vez, nas capitais Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

A última edição, no ano passado, teve como vencedora a acriana Gleici, a primeira representante do estado entre os vencedores. Desde Kléber de Paula, conhecido como Bam Bam, o programa premiou seis participantes naturais do estado de São Paulo, dois do estado de Goiás, dois do estado do Rio Grande do Sul, dois do Rio de Janeiro, dois da Bahia, um do Mato Grosso do Sul, um de Minas Gerais, um do Paraná e um do Acre - Gleici.

Dentre os 271 participantes ao longo das 18 edições passadas, o BBB reuniu pessoas de 23 estados brasileiros - os estados do Amapá, Maranhão, Sergipe e Tocantins nunca foram representados por um participante. Entre eles, alguns saíram como mocinhos e outros, como vilões.