Participantes da parada LGBTI no Rio aderem à campanha contra Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Participantes da parada LGBTI no Rio, que ocorre na tarde deste domingo (30), na orla da praia de Copacabana, zona sul do Rio, aderiram à campanha contra o voto no candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL).

Com adesivos com a expressão "Ele Não", eles fazem campanha contra o presidenciável, embora reconheçam ainda não ter um candidato definido.

O assistente administrativo Jonatas Gonçalves, 27, esteve presente com outros quatro amigos. Ele diz ter aderido ao movimento por acreditar que Bolsonaro representa tudo o que ele não acredita e deseja para o futuro, que é um país livre do preconceito e intolerância contra gays.

Ele diz temer um país com Bolsonaro eleito presidente. Mesmo que o chefe do Executivo não aprove leis específicas que atinjam direitos de minorias, diz ele, pode ocorrer de cidadãos preconceituosos se sentirem no direito de praticar violência contra minorias, chanceladas informalmente pelo discurso presidencial.

"Se ele [Bolsonaro] representa o país, eu não quero viver aqui", disse ele, que mora em Benfica, zona norte do Rio.

A mesma preocupação tem o homem transexual Hugo Chagas, 28, operador de telemarketing. Ele, que já foi agredido fisicamente por suas escolhas, teme um aumento de violência não só contra a comunidade LGBTQI, mas contra mulheres e negros.

Em caso de vitória do Bolsonaro, ele desejaria deixar o país, mas afirma não ter dinheiro para isso.

A eleição de um candidato que se posiciona francamente contra direitos das minorias, explicou, poderá levar o país a um cenário em que "vai ter de tudo".

"Vai ter agressão verbal, agressão física, enfim", diz ele que sofreu preconceito dentro da própria família. A mãe não lhe dirige a palavra há 5 anos e com seu pai o contato é esporádico. "Não existe respeito. Não me aceitam, mas também não respeitam a minha escolha.

O Bolsonaro presidente é mais um passo atrás para nós que só queremos respeito", disse.

Do carro de som, a organização estimou em 1,5 milhão de pessoas na parada.

A PM não dá estimativa. A parada conta com dez carros de som e ocupa cerca de dez quadras da orla de Copacabana. As duas pistas da avenida Atlântica estão ocupadas pelo público da marcha.