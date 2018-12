Participantes do BBB 19 já estão confinados em hotel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A próxima edição do Big Brother Brasil já começa a esquentar os seus motores. Segunda a coluna do jornal Ancelso Gois, do jornal O Globo, os participantes já estão confinados.

Todos estão no Hotel Windson Barra, na Barra da Tijuca, no Rio, em frente à praia.

A equipe do programa teria reservado um andar inteiro apenas para a equipe do BBB 19. Os escolhidos para o reality já estão sem qualquer acesso a meios de comunicação.

A Globo, no entanto, não confirma a informação de que os participantes já estejam confinados.

Os funcionários do hotel foram orientados a não passar informações a ninguém sobre os próximos participantes. O BBB 19 está programado para começar no dia 21 de janeiro.