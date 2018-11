Participantes do RuPaul's Drag Race vão se reunir para competição especial de Natal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - RuPaul Charles anunciou que tem um presente de Natal adiantado para seus fãs: o apresentador comandará um episódio temático de seu reality show, RuPaul's Drag Race, no dia 7/12.

No especial, chamado RuPaul's Drag Race Holi-slay Spectacular, oito drag queens que participaram de diferentes temporadas do programa vão competir pelo título de primeira rainha do Natal.

Estão escaladas Eureka O'Hara, Jasmine Masters, Shangela, Kim Chi, Latrice Royale, Mayhem Miller, Sonique e Trixie Mattel.

A estrutura do especial será similar à dos episódios regulares de RuPaul's. Haverá performances de músicas natalinas dos dois álbuns de fim de ano do apresentador, um deles ainda inédito. As coreografias ficarão a cargo do ator Todrick Hall.

Os jurados Michelle Visage e Ross Mathews também marcarão presença, auxiliando RuPaul a escolher a melhor competidora.

"Celebrar o Natal com minhas garotas festivas me inspirou para meu novo álbum, 'Christmas Party'. Esse especial é meu modo de dizer obrigado à minha família Drag Race, compartilhando um pouco de amor, risada e luz pelo país e pelo mundo", disse RuPaul em um comunicado.