Participantes montam estratégia para colocar Hana e Danrley no próximo paredão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo começou no BBB 19. Divididos em dois grupos, os participantes já começam a traçar estratégias para montar o próximo paredão.

O grupo formado por Carolina, Diego, Isabela, Tereza e Maycon tenta combinar votos para ficarem fora da berlinda. Ainda há dúvidas se Maycon votaria com eles, já que nesta sexta-feira o relacionamento dele com Isabella ficou estremecido. O 'brother' preferiu fazer dupla com Tereza na prova do anjo e criou um climão na casa.

A líder Carolina vai aproveitar o poder de mandar um confinado para o paredão para dar o troco à Hana, que na última disputa pela liderança deixou a Carol fora do jogo. "Vou votar em Hana", sentenciou a líder em conversa com a Tereza.

Diego, por sua vez tenta convencer os colegas a votarem em Danrley para evitar a ida dele ao paredão. No entanto, a dupla Tereza e Maycon, que venceu a prova do anjo realizada na manhã desta sexta-feira, já se mostrou inclinada a dar o colar do anjo para o Diego.

Hariany já está na berlinda. Ela foi indicada por Alan. Primeiro a sair da prova do líder, ele tinha que mandar um participante direto para o paredão. Escolheu Hariany, que contabiliza presença nos três paredões já formados nesta edição do programa.

Na semana passada, Hana indicou Gustavo, que foi para o paredão com Paula, escolhida pela casa, e Hariany, por Maycon, que atendeu ao Big Fone.

E na primeira semana da disputa só três confinados ficaram de fora da berlinda.