Participe do 15o Torneio Aberto de Golfe do SMCC

Em março de 2018 completou um ano da reforma do layout do campo, o aumento da quantidade de buracos – de 10 para 18 – possibilitou que vários golfistas pudessem jogar simultaneamente, consequentemente realizando o crescimento do esporte. O Santa Mônica Clube de Campo atende todos os requisitos da CBG podendo sediar grandes competições.

Em abril acontece o 15o Torneio Aberto de Golfe do SMCC. Na sexta-feira dia 13, o campo estará aberto para treino até as 16h, os dias 14 e 15 serão destinados para a disputa. O torneio contará pontos para o ranking estadual da FPCG.

As modalidades de jogo serão Stroke Play e Stableford, ambas em 36 buracos. Além das premiações por categoria no masculino e feminino, haverá premiação especial para Longest Drive e Near Pin.

Haverá como programação social para os participantes, um jantar de encerramento e premiações no Salão Pub do Clube.

As inscrições poderão ser realizadas através da ficha online, ou diretamente pela secretaria do clube no telefone (41) 3675-4245 ou no e-mail: [email protected] O valor das inscrições é de R$190,00 para sócios até 08/04 e R$200,00 após esta data. Para não sócios R$ 250,00, e juvenis R$ 110,00. A data limite para inscrições é até 12 de abril, as vagas são limitadas em 99 golfistas.

Resultados da Segunda Etapa

do 70o Aberto da Cidade de Curitiba

A segunda e última etapa do 70º Aberto da Cidade de Curitiba aconteceu neste final de semana, nos dias 7 e 8, no Graciosa Country Club. Esta etapa foi destinada as categorias M3, M4, F2 e F3 valendo pontos para o ranking estadual.

Na sexta-feira aconteceu o Pro-Am com 12 profissionais em campo, a modalidade de jogo foi best ball e as equipes foram formadas por um profissional e três amadores. A equipe campeã foi composta pelo profissional Rafael Gonzalez, Ana Tereza Braz, Felipe Braz e Luiza Rudy que venceram com 52 net.

Na categoria M3 – O campeão foi Glaucio Bley Filho com 135 net, seguido por José Carlos Cartaxo Moura com 140 e Ismael Alves dos Santos com 146.

Na categoria M4 – O vencedor foi Antonio Antunes com 135 net, em segundo ficou com Fabio Nigro Moura com 140 net, e em terceiro Osvaldo Cesar Ceccon com 140.

Na categoria F2 – A campeã foi Marisa de Freitas Leal com 143 net, seguida de Luiza Rudy com 145 e Gilka Ferez com também 145 net.

Na categoria F3 – A vencedora foi Rosana Nigro Moura com 151 net, em segundo lugar ficou Ana Teresa Leoni com 154 e Mirian Joice Gianello com 160.

Na categoria dos profissionais o campeão foi Felipe Navarro do São Paulo Golf Club, com quatro abaixo do par, total de 138 gross, em segundo ficou Edione Nogueira do Clube Curitibano com 140, e empatados em terceiro Rafael Barcellos do São Paulo Golf Club e Pablo de La Rua do Pine Hill com 143 gross.

Nas categorias especiais os campeões foram: Daoud Nasser (Melhor net masculino sênior) Tobias de Macedo (Melhor net masculino pré-sênior) Vitor Martins (Melhor net masculino juvenil) Mônica Voswinckel (Melhor net feminino sênior) Beatriz Pinheiro (Melhor net feminino juvenil).

Além dos troféus os campeões de cada categoria ganharam um belíssimo relógio do patrocinador Constantim.

Os patrocinadores do torneio foram Constantim, Phebo e Belmond – Copacabana Palace

INSCREVA-SE PARA O 10º OPEN DE GOLFE AGUATIVA RESORT

O Aguativa Golf Resort inaugurado em 2004, está localizado em um extenso e belíssimo cenário natural, o campo possui 9 buracos e sedia torneios profissionais e amadores, além de clínicas para iniciantes.

Nos próximos dias 05 e 06 de maio acontece o 10º Open de Golfe Aguativa Resort, o torneio conta com o patrocínio da Uniprime e apoio da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. A expectativa dos organizadores é ter a presença de até 60 jogadores dos estados do Paraná e Santa Catarina, disputando nas modalidades Stroke Play e Stableford.

A programação social de sábado será com jantar dançante e no domingo churrasco de encerramento junto com a premiação.

As inscrições podem ser realizadas através da ficha online, ou diretamente com o clube no telefone (43) 3520-7000 ou no e-mail: [email protected] O valor das inscrições é de R$250,00 masculino, R$200,00 feminino e R$100,00 juvenil.

PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO 30+

A Federação Paranaense e Catarinense de Golfe realiza pelo quarto ano consecutivo o Circuito 30+ que é exclusivo para homens acima de 30 anos, a disputa acontece nas categorias Pré Sênior, Sênior e Super Sênior.

A primeira etapa do ano acontece – dia 18 de abril – no Clube Curitibano. A modalidade do jogo é Stroke Play com 18 buracos para todas as categorias, o shot gun será realizado ao 12h00.

A programação social será com jantar festivo no clube, logo após as premiações.

As inscrições poderão ser feitas através da FICHA ONLINE ou diretamente pela secretaria do clube no telefone (41) 3672-1474, ou e-mail: [email protected] O valor das inscrições é de R$120,00, a data limite para inscrever-se é até 15 de abril às 12h.