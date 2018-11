Partida entre Botafogo e Paraná marca a despedida do goleiro Jefferson

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro vai ser recheada de emoções para torcida botafoguense. A partida desta segunda-feira (26), às 20h, no Engenhão, contra o Paraná vai marcar a despedida do goleiro Jefferson, um dos grandes ídolos do clube.

Jefferson ganhou destaque no Botafogo após duas passagens pelo clube. A primeira aconteceu entre 2003 e 2005. Em sua segunda passagem, em 2009 até os dias atuais, o goleiro disputou 458 jogos. Durante este tempo, conquistou o Campeonato Carioca por três vezes -2010, 2013 e 2018. Além de uma vitória na Série B, em 2015.

Com uma carreira de 18 anos com profissional, o goleiro de 35 anos vinha afirmando durante a temporada que iria se aposentar do futebol no fim do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva na sala de imprensa do Engenhão, Jefferson falou sobre a despedida. “Confesso que a ficha está caindo agora. Venho me preparando a muito tempo para essa aposentadoria. Fui visto muitas vezes como um cara de gelo e concentrado, mas confesso que estou muito emocionado nesses últimos dias”, disse.

O volante Rodrigo Lindoso também falou sobre a despedida do amigo. “Ele está bem e convicto do que está fazendo. Já dissemos que dava para jogar mais um ou dois aninhos, mas ele nos disse que são outros os motivos”, declarou.

O técnico Zé Ricardo convocou a torcida para lotar o estádio do Engenhão contra o Paraná. Durante a temporada, o clube estava ameaçado pelo rebaixamento, teve sua reação e chegou na décima posição da tabela, atualmente, com 48 pontos, em décimo lugar, mas pode perder uma posição se o Bahia vencer o seu jogo contra o América-MG, neste domingo (25).

Matheus Fernandes, que está suspenso, não entra em campo contra o Paraná, já Gilson, Jean e Aguirre estão lesionados.

Rebaixado para a Série B, o Paraná joga contra o Botafogo só para cumprir tabela. O técnico Dado Cavalcanti quer aproveitar a penúltima partida para testar jovens jogadores.

No jogo de segunda, Cavalcanti poderá usar o trio de frente com Alesson, Andrey e Kessley. Lesionados, Mansur e Rodrigo estão fora do confronto.

BOTAFOGO

Jefferson, Marcinho, Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Bochecha e Valencia; Erik, Brenner e Luiz Fernando.

T.: Zé Ricardo

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, Jesiel, Renê Santos e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Jhonny Lucas (Alesson); Juninho (Keslley), Andrey e Felipe Augusto.

T.: Dado Cavalcanti

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h desta segunda

Juiz: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)