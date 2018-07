Partido de Imran Khan conquista maioria simples em eleição no Paquistão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão Eleitoral do Paquistão confirmou nesta sexta-feira (27) que o partido de Imran Khan, 65, ex-jogador de críquete, conquistou a maioria simples dos assentos na Assembleia Nacional do país.

A última parcial reconhecia ao PTI (Movimento pela Justiça do Paquistão, na sigla em inglês) 115 cadeiras de um total de 272, o que não representa, portanto, maioria absoluta de parlamentares (137).

O partido precisará formar coalizão com siglas menores para confirmar Khan como primeiro-ministro. Porta-voz do PTI, Fawad Chaudhry disse que as conversas já começaram, mas devem durar alguns dias.

O partido governista paquistanês, o PML-N (Liga Muçulmana do Paquistão-Nawaz), liderado pelo ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, reconheceu a vitória dos opositores mais cedo e obteve 64 assentos.

O PPP (Partido do Povo do Paquistão), de Bilawal Bhutto Zardari, filho da ex-premiê assassinada Benazir Bhutto, ficou em terceiro com 43 assentos.