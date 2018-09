Partido de Marina Silva ameaça expulsar filiado que recebeu apoio de bolsonaristas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rede Sustentabilidade notificou o candidato do partido ao governo de Pernambuco, Julio Lóssio, por infidelidade partidária, depois que o filiado recebeu apoio de lideranças do estado ligadas à campanha de Jair Bolsonaro (PSL).

Segundo a legenda da presidenciável Marina Silva, ele fez "aliança não autorizada com candidatos de outra coligação que representam o que há de mais reacionário no Brasil".

Notificado nesta quarta-feira (19), Lóssio terá 24 horas para apresentar sua defesa à executiva nacional da Rede. O candidato poderá ser expulso da Rede e até ter o registro de candidatura cancelado na Justiça Eleitoral.

Lóssio afirmou em uma rede social que tem recebido o apoio de muitas pessoas de outros partidos, mas que sua candidata à Presidência continua sendo Marina.

Nesta terça-feira (18), em São Paulo, a ex-senadora disse que a Rede "não tem nenhum compromisso com os ideais de Bolsonaro" e que desautoriza "toda e qualquer articulação que possa no mínimo flertar com esse tipo de postura autoritária e antidemocrática".

"Nós não temos nenhuma vinculação e não autorizamos qualquer relação com os ideais de Bolsonaro", reforçou.