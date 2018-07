Partido governista indica que aceita derrota no Paquistão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após denunciar uma série de irregularidades na contagem dos votos, o partido governista do Paquistão indicou nesta sexta-feira (27) que vai reconhecer sua derrota nas eleições gerais no país, abrindo caminho para que o ex-jogador de críquete Imran Khan, 65, se torne premiê.

"Vamos nos sentar nas fileiras da oposição, apesar de todas as reservas", afirmou Hamza Shehbaz Sharif, filho do candidato Shehbaz Sharif, que é irmão do ex-premiê Nawaz Sharif, deposto pela Suprema Corte no ano passado por denúncias de corrupção.

Mas uma ala de seu partido, a Liga Muçulmana do Paquistão Nawaz (PML-N), ainda se opõe a ideia de aceitar o resultado, de acordo com o jornal The New York Times.

Logo após a eleição, diversos candidatos acusaram os militares —principal força política do país— de apoiarem Khan.

Por isso, parte dos apoiadores de Shehbaz Sharif defende que o candidato não aceite o resultado e se junte aos protestos convocados pelas siglas menores para pedir uma nova eleição.

Por causa dessa discordância, nenhuma decisão foi anunciada de forma oficial ainda. A expectativa é que isso seja resolvido até domingo (29).

A União Europeia, que mandou uma equipe para observar a votação, também fez críticas ao pleito. Michael Gahle, chefe da missão, disse que "não houve oportunidades iguais" e que testemunhou "tentativas sistemáticas de derrubar o partido governista."

Segundo as projeções, o partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI; Movimento pela Justiça do Paquistão), de Khan, não vai conseguir os 137 assentos necessários para uma maioria na Assembleia Nacional, mas não deve ter problemas para formar uma coalizão com agremiações menores.

Fawad Chaudhry, porta-voz do PTI, disse que as conversas já começaram, mas devem durar alguns dias.

Até a publicação deste texto, os resultados oficiais não tinham sido divulgados e não há uma definição de quando isso vai acontecer. Os últimos dados parciais anunciados pela Comissão Eleitoral mostram o PTI com 115 assentos de um total de 272.

Já a Liga Muçulmana do Paquistão Nawaz (PML-N), de Sharif ,obteve 62 vagas. O Partido do Povo do Paquistão (PPP), de Bilawal Bhutto Zardari, filho da ex-premiê Benazir Bhutto (assassinada em 2007), ficou em terceiro com 43 assentos.

"‹Partidos extremistas e religiosos, como o Allahu Akbar Tehreek, o Ahl-e-Sunnat Wal Jamaat e o Tehree-e-Labaik Pakistan, não obtiveram nenhuma vaga na Assembleia Nacional. O jornal The News informou que PTI conseguiu ainda o controle da Assembleia do Punjab, província que é base eleitoral dos Sharifs.