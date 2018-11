Partido Novo se posiciona contra PT, mas não declara apoio a Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O partido Novo, de João Amoêdo, anunciou na manhã desta terça-feira (9) que não apoiará o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) mas se posiciona "absolutamente contrário ao PT".

O cenário presidencial no segundo turno "não é aquele que desejávamos", de acordo com nota divulgada pelo partido.

Amoêdo obteve 2,5% dos votos.

O comunicado do Novo justifica que o partido é contra o PT porque suas ideias e práticas são opostas, mas não deixa claro os motivos que o levou a desistir de apoiar Bolsonaro.

Moisés Jardim, presidente do Novo, disse na segunda-feira (8) que a direção do partido se reuniria para estudar o programa de governo do capitão reformado antes de tomar a decisão de endossar ou não.

"Manteremos nossa coerência, e nossa contribuição à sociedade se dará através da atuação da nossa bancada eleita, alinhada com nossos princípios e valores", diz o comunicado.

A avaliação do Novo é a de que o resultado obtido nas urnas, com 8 deputados federais, 11 estaduais e 1 distrital fortaleceu a sigla, cujo registro foi obtido há apenas três anos.