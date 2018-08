Partido Patriota escolhe deputado Cabo Daciolo para disputar a Presidência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O partido Patriota escolheu o deputado federal Cabo Daciolo (RJ) para ser o candidato da legenda na disputa pela Presidência da República, em convenção realizada na cidade de Barrinha, no interior de São Paulo, neste sábado (4).

O deputado foi um dos políticos que ganhou projeção nas redes sociais com a greve dos caminhoneiros, em maio deste ano, ao apoiar um dos líderes do movimento, o motorista Wallace Landim, conhecido como "Chorão".

No final de maio, o congressista chegou a levar "Chorão" para discursar na tribuna da Câmara dos Deputados.

Sargento licenciado do Corpo de Bombeiros, o deputado também teve destaque como líder do movimento grevista de integrantes da corporação no Rio de Janeiro em 2012.

Em 2015, Daciolo foi expulso pelo PSOL sob a acusação de contrariar o programa do partido de esquerda ao tentar incluir Deus na Constituição Federal e ao defender os PMs presos no caso Amarildo.

Evangélico, ele apresentou uma proposta para modificar o parágrafo 1º da Constituição, que afirma que "todo poder emana do povo". Queria substituir povo por Deus.