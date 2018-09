Partido tira do site informação falsa sobre Haddad

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT apagou de seu site uma informação falsa sobre o candidato Fernando Haddad. Uma primeira versão do texto dizia que o petista "sempre estudou em escola pública", o que não é verdade.

"Mesmo tendo estudado sempre em escola pública, Haddad se formou em direito pela Universidade de São Paulo, depois se tornou mestre em economia e doutor em filosofia", dizia o texto. A atualização não detalha os estudos do candidato antes do ingresso na universidade.

O erro foi revelado na quarta-feira (12) por Josias de Souza, blogueiro do UOL, empresa do Grupo Folha, que edita a Folha de S.Paulo.

Após cursar a educação infantil e o ensino fundamental no colégio Ateneu Ricardo Nunes, instituição privada que ficava no bairro do Planalto Paulista, Haddad estudou no colégio Bandeirantes, na Vila Mariana.

O PT diz que se desculpou com o público e com Haddad e que fez a correção.