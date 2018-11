Partidos citam direito de defesa e dizem que repasses são legais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse que o partido não prejulga ninguém e que o financiamento de deputados que tentam a reeleição ou a candidatos a governador foi definido pela cúpula do partido, em repasses de volumes equivalentes.

Sobre Acir Gurgacz, diz que o caso não envolvia recursos públicos e que o candidato tem o direito de se defender.

"Não muda nada na relação com ele, não. Até porque, senão, a gente vira tribunal de inquisição."

O PSD, partido do deputado João Rodrigues, disse que "os repasses aos candidatos são realizados pelas instâncias partidárias, que têm autonomia decisória, e seguem a legislação vigente".

A direção do MDB disse que a distribuição do fundo para congressistas que tentam reeleição foi aprovado pela executiva do partido e detalhada em resolução.

O comando do partido diz que só deixaria de repassar o fundo para candidatos barrados na Justiça Eleitoral, como o caso do deputado federal Celso Jacob (MDB-RJ), que ficou conhecido por exercer o mandato enquanto cumpria prisão no regime semiaberto.

Procurado, o PT afirmou apenas que "aplica os recursos do fundo dentro da lei".