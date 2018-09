Passageiros andam em trilho após pane em trens em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha no sistema de energia prejudicou a operação da linha 9-esmeralda, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na Grande São Paulo, causando transtorno aos passageiros na manhã desta quinta (13), obrigando parte deles a descer do trem e caminhar nos trilhos.

Por volta das 10h, um cabo de energia caiu entre as estações Pinheiros e Hebraica-Rebouças. Por este motivo, os trens circularam com velocidade reduzida entre as estações Osasco e Grajaú, até as 15h50, quando os trabalhos de manutenção foram finalizados e a operação voltou para a normalidade.

Segundo a CPTM, das 11h às 13h, para reforçar o atendimento aos usuários, a Companhia acionou o sistema Paese com a SPTrans (transporte gratuito no trajeto), com ônibus gratuito percorrendo o trecho entre as estações Vila Olímpia e Pinheiros. Ainda de acordo com a CPTM, durante a ocorrência, os usuários foram informados do problema pelo sistema de som.

Na quarta (12), a linha 10-turquesa sofreu problema por conta do furto de cabos da CPTM. A companhia diz que 500 metros de cabos foram levados. Os trens trafegaram com velocidade reduzida entre 4h e 7h, no trecho entre Ribeirão Pires e Guapituba, Mauá, na Grande São Paulo.