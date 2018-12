Passageiros com destino ao aeroporto de Cumbica enfrentam atrasos nos voos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os passageiros do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), ainda enfrentam dificuldades no sexto dia seguido de atrasos nos voos operados pelo terminal —o maior do país.

Os problemas vão de atrasos a cancelamentos dos voos, segundo a concessionária GRU Airport. O motivo são os temporais na Grande São Paulo.

O primeiro deles ocorreu na quinta (13), com pelo menos 14 pontos de alagamento.

Segundo os bombeiros, houve a queda de 67 árvores. Como algumas caíram em áreas energizadas, foi preciso interromper o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da cidade.

O último fim de semana da primavera —o verão começa na sexta-feira (21)— teve calor intenso em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ao menos até esta terça (18) a capital continuará com sol e calor, com pancadas de chuva no fim de tarde.