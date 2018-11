Pato Fu retorna a Curitiba após sete anos com espetáculo para crianças e adultos

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

Após sete anos sem realizar apresentações em Curitiba, o Pato Fu retorna a Curitiba neste sábado (20), para apresentar sua nova turnê, ‘Música de Brinquedo 2’, no Teatro Guaíra. Continuação do bem-sucedido projeto iniciado em 2010, o novo show aposta em releituras realizadas pela banda, de seus próprios sons e de músicas de outros artistas, incluindo versões inusitadas de sucessos como ‘Livin'La Vida Loca’ (de Ricky Martin), ‘Every Breath You Take’ (do The Police) e ‘Private Idaho’ (dos B 52's).

Em entrevista realizada ao Bem Paraná, Fernanda Takai, a vocalista do Pato Fu conta como surgiu a ideia de retomada do projeto, a sua intenção e a escolha do novo repertório: “Desde o primeiro ‘Música de Brinquedo’, nosso intuito era reapresentar para o público canções que, ou eles não conheciam, ou conheciam pouco. Para esse segundo volume, resolvemos ousar mais. Então, trouxemos músicas como ‘I Saw Your Saying’, do Raimundos; ‘Livin'La Vida Loca’, do Ricky Martin, e algumas coisas dos anos 80, que é uma década que exerce grande influência sobre a gente. Agora, a intenção é conquistar o público através do som ao vivo, além de trabalhar várias linguagens e conteúdos.”

Esse resgate de músicas não tão lembradas pelas pessoas pode ser considerado como um resgate da memória musical do país, já que, ultimamente, mesmo com os serviços de streaming, o consumo de música anda superficial? Fernanda discorre sobre: “Nós da banda sempre procuramos oferecer música em todos os suportes possíveis. Mesmo assim, gostamos de lançar discos e eu mesma, no meu último trabalho-solo, lancei uma edição limitada em fita cassete, justamente porque ainda existe mercado para mídias antigas. O bom da internet (e dos serviços de streaming) é que é muito mais fácil a busca por conhecimento, pelas discografias completas. Nesse sentido, eu considero o nível de pesquisa bem profundo. Vejo muitos jovens, simultaneamente, escutando e pesquisando música, o que eu acredito que, de certa maneira, no futuro, vai contribuir pro enriquecimento musical deles, com uma maior substância.”

Nesta retomada do ‘Música de Brinquedo’, o Pato Fu conta com a participação do Grupo Giramundo, tradicional teatro de bonecos brasileiro, e de origem mineira, assim como a banda. “Como seria impossível contar com as crianças que participaram da gravação do disco, para saírem em turnê com a gente, decidimos estabelecer essa parceria com o Giramundo”, diz Fernanda. Para ela, a participação do grupo é um trunfo do espetáculo: “Além de ser uma das três companhias de teatro de bonecos mais importantes do país, ela se comunica com todos os públicos, e também tem o bônus de estender a nossa proposta de projeto, o que facilita a imersão do público.”

Novidades e projetos futuros

O Pato Fu, tendo sido considerada como a “banda mais fofa do Brasil”, acaba tendo um papel essencial, com o novo projeto, no sentido de estabelecer uma linguagem mais leve no cenário musical. Sobre o período turbulento pelo qual o país atravessa, e a importância da música para desestressar o público, Fernanda se posicionou claramente: “O entretenimento, a arte, são necessários pois nos condicionam a pensar. Além do sentimento nostálgico, a música é um reflexo do que o público vive. Acho importantíssimo o artista se posicionar, exercer o papel de cidadão, pois isso leva as pessoas a refletirem. Tentamos fazer, através do nosso trabalho, uma crônica do cotidiano, justamente pra poder influenciar, nem que seja um pouquinho, a rotina de quem escuta a nossa música.”

Sobre o que o público pode esperar da nova turnê, Fernanda adianta: “Além de versões do Pato Fu que não entraram no primeiro volume do ‘Música de Brinquedo’, vamos tocar músicas do próprio ‘Música’ Nesta retomada do ‘Música de Brinquedo’, o Pato Fu conta com a participação do Grupo Giramundo, tradicional teatro de bonecos brasileiro, e de origem mineira, assim como a banda.

E sobre um novo trabalho, existe alguma previsão? Fernanda adianta pra gente. “Existe um projeto audiovisual, que já foi gravado, já foi filmado, e que é um projeto sobre o próprio ‘Música de Brinquedo’. Só não posso adiantar mais informações por conta de pedido da própria gravadora (risos).”

