Patrícia Abravanel repreende Silvio Santos por se comportar como 'velho taradão'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que as recentes piadas e insinuações sexuais de Silvio Santos vêm incomodando sua filha, a apresentadora Patrícia Abravanel.

Durante o "Jogo dos Pontinhos", do "Programa do Silvio Santos", deste domingo (29), Patrícia criticou o pai pelo comportamento apresentado nos últimos domingos, quando ele chegou a propor uma orgia durante o programa.

"Como filha não gosto de ver meu pai fazendo a pegada de velho taradão, falando de sexo. Vem qualquer mulher bonita e ele fica comendo com os olhos, não precisa", disse Patrícia durante a atração. "Eu sei que ele não é assim, só faz graça, mas não é legal, é feio."

Apesar de Silvio não ter feito piadas relacionadas a sexo durante o programa, Patrícia não aliviou nas críticas ao comportamento recente do pai. "Você não precisa ficar apelando pro sexo, falando baixaria", disse. "O jovem de hoje tem que ver o Silvio Santos de verdade, que fala com o coração, que se preocupa com as pessoas, que é família, casado há mais de 40 anos."

Acompanhada pelo filho mais velho, Pedro, Patrícia ainda emendou um conselho ao pai. "Não precisa ficar chulo, falando de sexo, pesadão. Você pode ser divertido, com duplo sentido para todo mundo sentar na frente da televisão e poder assistir ao Silvio Santos", disse.

Silvio, contudo, não acusou o golpe e respondeu com bom humor. "Você é muito carola. Ela quer ser pastora", brincou.