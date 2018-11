Patricia Abravanel sofre pressão de fãs para que Silvio Santos se desculpe com Claudia Leitte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cada nova foto que a apresentadora Patricia Abravanel, 41, filha de Silvio Santos, publica em seu Instagram, uma nova chuva de comentários aparece. Mas a maioria deles, agora, é referente à polêmica envolvendo a cantora Claudia Leitte. Ela disse que se sentiu constrangida pela atitude de Silvio Santos durante o Teleton exibido no sábado (10).

Há quem peça até para que Patricia assuma o comando do canal. Outros, no entanto, veem que Claudia Leitte usou o momento apenas como uma oportunidade para se promover.

O último post de Patricia é sobre a sua participação no programa Lady Night, de Tatá Werneck, exibido no Multishow. Durante a entrevista, Patricia falou um pouco sobre o pai. "Fico nervosa quando preciso gravar com ele, por causa das besteiras que ele solta", afirmou a apresentadora, sem entrar em polêmicas.

Nos comentários, parte dos internautas apoiou Silvio Santos. "Fico vendo até onde vai a maldade das pessoas, tudo por fama!!! Falar do seu pai é maldade", protestou uma fã. Outro coro dizia que Claudia Leitte usou a situação para se promover. "Não deixa essa cantora entrar no SBT, o ego dela é maior que as crianças do Teleton. Ela quis se promover em cima de seu pai e da AACD", brandou outra internauta.

Por outro lado, alguns pedem que Patricia assuma o papel que é de seu pai. "Acredito que está chegando o momento de interditar o senhor Silvio Santos, pois foi simplesmente inaceitável a postura dele como uma convidada que ali se encontrava ali para emprestar a sua imagem e talento para o Teleton. Tenho certeza que a Claudia Leitte a essa altura da vida não precisa do SBT para se promover", afirmou uma fã do canal.

"Assume logo o SBT e aposente o seu pai, sempre foi um grande apresentador, mas está saindo dos eixos, ele precisa descansar e desfrutrar do trabalho dele e você assumir logo tudo que nasceu para isso!", completou outro internauta. "Não achei nada de elegante, propício para o evento falar as coisas que ele disse! Não gosto de feminismo mimimi mas acho que educação é o mínimo que se deve ter com outro ser humano."