Patricia Bonaldi leva moda praia à SPFW de olho no mercado internacional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nome forte dos bordados mineiros e da moda festa brasileira, a estilista Patricia Bonaldi repensou os motivos que a levaram a desfilar na São Paulo Fashion Week e percebeu que o evento se consolidou mais como uma plataforma de prêt-à-porter do que de vestidos para noite.

Por isso, no desfile desta terça-feira (23), a designer apresentará pela primeira vez a coleção de moda praia de sua marca Pat Bo.

Em fase de expansão internacional, com araras em multimarcas como Saks e Neiman Marcus, a marca apostará num Brasil idealizado pelos turistas, no qual a estética dos trajes de Carmen Miranda converge com estampas da fauna nacional.

Babados preenchem bodies, maiôs e biquínis com os reconhecíveis bordados de Bonaldi, aplicados sobre bases de linho, crepe, lycra e tule, por exemplo.

"A nova linha tem sido um sucesso no mundo todo, então, não poderia deixar de trazer uma moda praia alegre, que traduz minha busca pela novidade feita à mão e sair da zona de conforto", explica a estilista.

Além dos elementos da caricatura brasileira, o viés latino das peças fica evidente na cartela de cor, que ganhou as tonalidades e os nomes das frutas pitaya, manga, graviola, jabuticaba e cacau, símbolos tropicais que agradam aos estrangeiros.