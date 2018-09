Patrícia Pillar declara voto em Ciro ao rebater boatos com seu nome

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrícia Pillar, 54, compartilhou em suas redes sociais na noite desta quarta (19) um vídeo em que afirma ter sido alvo de fake news, além de ter sua imagem associada erroneamente ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL).

A atriz foi casada por 12 anos com Ciro Gomes (PDT), de quem se separou em 2011. Em um meme que circula na internet com sua foto, consta a frase "gente, eu nunca fui casada com o Bolsonaro, quem me batia era o Ciro Gomes". Segundo ela, a afirmação é falsa.

"Estão usando a minha imagem para divulgar notícias falsas, favorecendo um candidato que jamais seria o meu. Eu nunca sofri nenhum tipo de violência por parte de ninguém. Isso é totalmente falso", afirma. A atriz já havia se manifestado contra Jair Bolsonaro, compartilhando a hastag #elenão em seu Instagram.

"Quero dizer também que independente de quem é o seu candidato o que a gente precisa agora é de paz e de respeito. Eu desejo uma excelente eleição para todos nós, porque é o que o Brasil precisa", completou a atriz, que esteve na série "Onde Nascem os Fortes" (Globo).

Em um segundo vídeo, a atriz disse que sempre gostou de política. "Política como possibilidade de diálogo, como uma troca de ideias, uma coisa positiva pra vida das pessoas . E o que eu defendo é um caminho novo, diferente do que está aí", afirmou, declarando seu voto em Ciro Gomes.

"O meu candidato é o Ciro Gomes, porque eu acredito no projeto que ele tem para o Brasil. Eu conheço o Ciro e voto no Ciro Gomes. Boas eleições para todos nós e não deixe de votar. O seu voto é muito importante", finalizou.

Assim como ela, outros famosos tiveram suas imagens associadas a certos candidatos e foram pressionados a revelar seu voto, como Anitta, que usou as redes sociais para pedir respeito por escolher não declarar seu candidato.

"É totalmente incoerente dizer que eu apoio a morte à comunidade LGBTQ+ quando eu faço parte dela. Estaria apoiando minha própria morte", escreveu a cantora em sua conta no Twitter.