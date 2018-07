Patricia Poeta apresentará Encontro durante férias de Fátima Bernardes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Patricia Poeta substituirá Fátima Bernardes durante suas férias no comando do Encontro com Fátima Bernardes.

A partir do próximo dia 23, Poeta comandará a atração durante uma semana.

Depois disso, Ana Furtado, que está afastada para se tratar de um câncer de mama, passará a apresentar a atração. a partir do dia 30 de junho.

Poeta já substitui Fátima antes, de maneira mais permanente, no comando do Jornal Nacional. Fátima foi âncora do telejornal de 1998 até 2011, quando foi substituída por Patricia, que permaneceu na bancada até 2014.