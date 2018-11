Patricia Viera apresenta diferentes tipos de couros com recortes a laser na SPFW

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dez artesãs bordavam ao vivo enquanto os convidados entravam na sala do desfile de Patricia Viera, que voltou à São Paulo Fashion Week nesta segunda-feira.

Ela apresentou vestidos em diferentes tipos de couros com recortes a laser, comprimentos mídi em saias douradas e jaquetas com aplicações de ilhóses. A estética pareceu um tanto antiga, sem novidades.

A estilista carioca uniu forças com os designers Natalia Rios, especializada em bordados, e Alexandre Matos, que trabalhou por anos com alta-costura.

As peças, que remetem a coleções já desfiladas por Viera, aparecem mais pesadas, com muitas camadas e até aplicações de plumas no look que fechou a apresentação.