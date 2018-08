Patrick Stewart anuncia vota ao papel de capitão Picard em nova série de 'Star Trek

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Patrick Stewart, 78, anunciou no sábado (4) a sua volta no papel do capitão Jean-Luc Picard, durante sua participação na convenção anual de "Star Trek", em Las Vegas, nos EUA.

Para a felicidade dos fãs, o ator britânico vai voltar ao comando da Enterprise em uma nova série do universo conhecido no Brasil como “Jornada nas Estrelas”.

"É uma surpresa inesperada, mas maravilhosa, me encontrar estimulado e revigorado para voltar ao papel de Jean-Luc Picard e explorar novas dimensões com ele", afirmou o ator.

Star Trek com o capitão Picard foi exibida entre 1987 e 1994, com 178 episódios, e alguns filmes. A nova série e seu nome ainda não foram divulgados.