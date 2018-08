Patrimônio declarado de Aécio Neves ao TSE cresce 93% em quatro anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Aécio Neves (PSDB), candidato a deputado federal por Minas G|erais, declarou R$ 6,1 milhões em bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O valor é 145% maior que o declarado em 2014, quando disputou a Presidência e afirmou ter patrimônio de R$ 2,5 milhões, sem levar em consideração a inflação do período. Seu salário atual é de R$ 33,7 mil mensais.

Com a aplicação da correção de aproximadamente 27% do índice IPC-A de inflação, o patrimônio do senador registra um crescimento de 93%. Estes valores foram obtidos na listagem de bens que o senador apresentou ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Minas Gerais.

Em março de 2018, a Folha teve acesso a documentos da Receita Federal que revelaram que Aécio Neves chegou a ter R$ 8 milhões em 2016.

O salto no patrimônio foi resultado de uma operação financeira entre Aécio e sua irmã Andrea Neves envolvendo cotas que o senador detinha em uma rádio, a Arco-Íris, da qual foi sócio durante seis anos.

Os documentos fazem parte de ação cautelar ligada a inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga o parlamentar por pedir um empréstimo suspeito de R$ 2 milhões a Joesley Batista, executivo da empresa de carnes JBS.

Aécio Neves é réu no STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e é investigado em outros sete inquéritos.

A assessoria do senador declarou, por email, que a diferença entre os bens de 2014 e 2018 corresponde à venda de emissora de rádio, no valor de R$ 3,7 milhões. "Não houve crescimento de patrimônio, mas valorização de patrimônio pré-existente."

Do total de bens declarados por Aécio, 73% do patrimônio, R$ 4,5 milhões, são cotas ou quinhões de capital, nomenclatura do TSE para participação em empresas. Ele também possui R$ 125 mil em automóveis.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que agora disputa vaga para o Senado por Minas, viu seu patrimônio crescer 10% entre 2014 e 2018. Hoje ela declara ter R$ 1,9 milhão. Em 2014, quando ganhou de Aécio a disputa pela Presidência da República, ela declarou R$ 1,7 milhão.

Dilma mantém R$ 427 mil numa caderneta de poupança, e a maior parte do seu patrimônio são terrenos e apartamentos, que somam R$ 1,3 milhão. Dilma também declarou um automóvel --um Fiat Tipo, modelo 1996, que mantém o valor de R$ 30.642,00 desde a declaração de patrimônio de 2010 --e R$ 72 mil em joias e objetos de arte.

Estes valores também não levam em consideração a inflação do período; com a correção, o patrimônio da ex-presidente encolhe 13%.

A reportagem tentou contato com a assessoria de Dilma, mas não obteve resposta.