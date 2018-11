Patu Fu vai apresentar espetáculo infantil gratuito nesse Dia das Crianças na Grande SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Pato Fu apresenta neste fim de semana no Sesc, em São Paulo, shows gratuitos do seu espetáculo para crianças "Música de Brinquedo 2" .

Estão previstas duas apresentações: uma no Sesc Osasco, na Grande SP, nesta sexta (12), às 17h, e outra no Sesc Itaquera, zona leste da capital paulista, no domingo (14), às 15h30.

O projeto é uma sequência do primeiro disco, em que o grupo criou versões de gran­des músicas nacionais e es­trangeiras a partir do som de instrumentos de brinquedo.

O espetáculo conta com a participação do grupo Gira­mundo de Bonecos, que se integra à banda. "É mais sofis­ticado do que o primeiro em termos de cenário, figurino e bonecos", diz o guitarrista do grupo, John Ulhoa, 52.

Como no disco que leva o nome da iniciativa, a apre­sentação ao vivo garante re­leituras de canções com so­noridade lúdica, além da participação de crianças.

O repertório tem a agitada "Livin' la Vida Loca" e as clássicas "Severina Xique-Xi­que" e "Não se Vá", para cantar junto.