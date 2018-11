Paul McCartney fará show em Curitiba em março de 2019

Redação Bem Paraná com assessoria

Paul McCartney vai ser apresentar em Curitiba. O show do ex-Beatle foi confirmado na capital paranaense. A apresentação será na última semana de março, conforme o site Destak. O show de Paul faz parte da turnê do novo álbum "Egypt Station". Além de Curitiba, já está confirmada a apresentação em São Paulo.

McCartney estava no Brasil em outubro do ano passado, quando apresentou a One on One Tour. As apresentações aconteceram Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.