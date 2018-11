Paul McCartney deve voltar a Curitiba em março de 2019, diz colunista

Josianne Ritz

O músico Paul McCartney deve voltar ao Brasil no primeiro semestre de 2019, mais precisamente em março, com a turnê “Freshen Up”, de divulgação do seu álbum mais recente, “Egypt Station”. A informação é do colunista Lauro Jardim,e publicada na edição do jornal O Globo deste domingo (11). Segundo o jornalista, Paul McCartney fará quatro shows no Brasil durante o mês de março, sendo dois deles em São Paulo, no Allianz Parque. A outra cidade a receber o músico seria Curitiba, pela primeira vez em 26 anos. A última vez que o músico esteve em Curitiba foi em 5 de dezembro de 1993, quando se apresentou na Pedreira Paulo Leminski.

A última vinda de McCartney ao Brasil aconteceu em novembro de 2017, quando passou por quatro cidades brasileiras com a turnê ‘One On One’: Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

A turnê ‘Freshen Up’ teve início em setembro deste ano e já passou pelo Canadá e pelo Japão. Neste ano, ainda passará por diversos países da Europa e, no ano que vem, até o momento, há shows marcados nos Estados Unidos a partir do mês de maio.