Paul McCartney volta a andar pela famosa faixa de pedestres de Abbey Road

O cantor inglês Paul McCartney voltou, na manhã de ontem, a um dos lugares mais lendários da história da música em Londres. Ele atravessou a famosa faixa de pedestres que foi imortalizada na capa do álbum ‘Abbey Road’, dos Beatles, lançado em 26 de setembro de 1969. O ex-Beatle andou pelo lugar durante um evento surpresa no estúdio Abbey Road, para a divulgação de seu próximo disco, ‘Egypt Station’, que será lançado no dia 7 de setembro. A notícia de que o músico faria uma visita aos estúdios já havia sido dada no último fim de semana. Foram poucos segundos de caminhada sobre a faixa, mas que deixou enlouquecidos os fãs que se aglomeraram para vê-lo. Em sua conta no Instagram, McCartney publicou um vídeo do momento. A Abbey Road é conhecida como a rua dos Beatles em Londres. É o único lugar do mundo onde o congestionamento é na faixa de pedestres, e não de carros na via.

Goleiro argentino é morto na saída de balada

Uma violenta briga ocorrida na saída de uma casa noturna na Argentina acabou de forma trágica na madrugada de ontem. O goleiro Facundo Espíndola, de 25 anos, que defendeu o River Plate nas categorias de base, foi apunhalado no peito e morreu. A polícia prendeu o atacante Nahuel Oviedo, suspeito de ter desferido o golpe, possivelmente com uma faca, que vitimou o goleiro. Segundo o jornal ‘Olé’, a confusão começou às 6h30 da manhã em uma rua próxima a uma casa noturna, em Hurlingham, região metropolitana de Buenos Aires. As imagens da briga foram registradas por câmeras de monitoramento. A briga envolvendo vários homens prosseguiu no estacionamento. Houve trocas de socos e pontapés. No meio da confusão, Espíndola foi golpeado. Ele seguiu por mais alguns metros, mas caiu pouco depois. Oviedo entrou no carro e saiu em disparada, mas acabou sendo detido mais tarde pela polícia local. Oviedo, que defende o San Telmo e que já jogou no Huracán, tem antecedentes criminais. Ele foi fichado por roubar uma residência e por agredir uma policial. Morto na confusão, Espíndola estava sem clube.

‘Supergirl’ terá heroína transgênero em nova temporada

O canal americano Warner anunciou que a quarta temporada da série ‘Supergirl’ será estrelada por uma atriz transgênero. A americana Nicole Maines, 20 anos, foi escalada para viver a heroína Dreamer, conhecida como Nia Mal, nova jornalista da CatCo. A personagem dela se tornará aprendiz de Kara (Melissa Benoist), a Supergirl. O anúncio foi feito neste domingo (22) na Comic-Con 2018, em San Diego, nos Estados Unidos. “Espero que os fãs entendam que um transgênero pode ser qualquer pessoa”, disse ela.

Censurar peça é absurdo, diz Daniela Mercury sobre espetáculo

Após o Governo de Pernambuco cancelar a apresentação da peça “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, no Festival de Inverno de Garanhuns, a cantora Daniela Mercury reagiu, durante show no evento, neste fim de semana, ao que chamou de censura. “Me choca profundamente que os políticos desse país censurem uma peça de teatro, que censurem uma exposição de arte de grandes artistas. É de uma petulância absurda.”Logo quando subiu ao palco, a baiana dedicou o show à atriz transexual Renata Carvalho, que interpreta Jesus no espetáculo. “Arte é para fazer pensar, é para refletir, para libertar a cabeça de merda”, disse Daniela.

Mazzola

(José Altafini)

futebolista ítalo-brasileiro

80 anos