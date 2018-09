Paulo Câmara lidera em PE com 33%, diz Ibope; Armando Monteiro tem 25%

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) -esquisa Ibope divulgada na noite desta segunda-feira (17) aponta o governador de Pernambuco e candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB), consolidado na liderança da disputa. Ele permanece com os mesmos 33% do levantamento anterior, que havia sido realizado entre os dias 2 e 4 de setembro.

O senador Armando Monteiro (PTB), principal adversário, oscilou positivamente. Tinha 24% na última pesquisa e, agora, tem 25%.

Julio Lossio (Rede) e Mauricio Rands (PROS) marcaram 2%. Ana Patricia Alves (PCO), Simone Fontana (PSTU) e Dani Portela (PSOL) ficaram com 1%.

Brancos e nulos somaram 24% e 10% dos eleitores afirmaram não saber em quem vão votar.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo Jornal do Commercio. O levantamento, feito entre os dias 14 e 16 de setembro, foi registrado no TSE com o número BR‐01251/2018 e no TRE com o número PE-02931/2018. A pesquisa ouviu 1.204 eleitores de todas as regiões do estado, com 16 anos ou mais, e tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são mostrados, Paulo Câmara ficou com 18%, Armando teve 12% e Julio Lóssio 1%. Os demais candidatos não foram citados.

O Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos. Nesta modalidade, o eleitor indica em qual candidato ele não votaria de jeito nenhum.

Paulo Câmara atingiu 30%, Armando ficou com 24%, Simone Fontana com 22%, Dani Portela teve 21%, Ana Patrícia Alves chegou a 20% e Maurício Rands ficou em 18%.

No cenário hipotético de um segundo turno, Paulo Câmara, com 41%, venceria Armando Monteiro, que ficaria com 37%.

SENADO

O deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB) lidera a disputa. Ele oscilou positivamente. Passou de 33% para 34%.

Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição, foi de 30% para 31%. Mendonça Filho (DEM) oscilou negativamente. Tinha 23% e caiu para 22%.

Silvio Costa (Avante) aparece na quarta posição com 10%, seguido por Bruno Araújo (PSDB) com 8%, Pastor Jairinho (Rede) que teve 4% e Adriana Rocha (Rede) com 2%. Eugênia (Psol), Hélio Cabral (PSTU),

Albanise Pires (Psol) e Lídia Brunes (Pros) marcaram 1%. Alex Rola (PCO) não foi citado.