Paulo Câmara tem 51% dos votos válidos em Pernambuco, diz Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), tem 51% dos votos válidos e venceria no primeiro turno a disputa à reeleição, aponta pesquisa Ibope divulgada neste sábado (6). Seu principal adversário, Armando Monteiro (PTB), tem 37%.

Depois deles, vêm Julio Lossio (Rede), com 4%, Dani Portela (PSOL) e Maurício Rands (Pros), ambos com 3%.

Em simulação de segundo turno entre Câmara e Monteiro, o pessebista venceria por 44% contra 38%.

Apesar de liderar, o governador tem a maior rejeição, de 34%. A de Monteiro é de 30%.

A pesquisa Ibope tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança, que é a chance do resultado em retratar a realidade, de 95%. Foram ouvidos 2.002 eleitores. O levantamento, contratado pela TV Globo e pelo Jornal do Commercio, foi registrado no TSE sob o número BR‐06946/2018.