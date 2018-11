Paulo Câmara tem 52% dos votos válidos em PE e pode vencer no 1º turno, indica Datafolha

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Candidato à reeleição, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), chega à véspera da eleição com 52% dos votos válidos e pode resolver a eleição no estado já neste domingo (7), segundo pesquisa Datafolha deste sábado (6). Pela margem de erro, Câmara tem entre 50% e 54% dos votos válidos.

Além de ter a máquina do governo de Pernambuco, Câmara tem a seu favor o apoio do PT, partido ainda muito forte no estado graças à imagem do ex-presidente Lula.

Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira (4), Paulo Câmara já tinha este percentual de 52% dos votos válidos.

A contabilidade de votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos. A Justiça Eleitoral considera somente os votos válidos na apuração das eleições. É desta forma que o resultado oficial é divulgado. Para vencer a eleição no primeiro turno, o candidato precisa obter 50% dos votos válidos mais um.

O adversário mais próximo do atual governador é Armando Monteiro (PTB), que tem 35% dos votos válidos, mesmo patamar da pesquisa anterior.

A disputa em Pernambuco traz ainda Dani Portela (PSOL), com 4% das intenções de votos válidos, como na quinta-feira; Mauricio Rands (PROS) tinha 3% e manteve o percentual; Julio Lossio (Rede) tinha 4% e agora está com 3%; Simone Fontana (PSTU) manteve 1% dos votos válidos; e Ana Patricia Alves (PCO), que estava com 2% e agora está com 1%.

Considerando-se o total de votos, ou seja, incluindo-se brancos, nulos e indecisos, Câmara tem 42%, e Monteiro, 28%, mesmos percentuais de quinta-feira passada. Em um patamar mais baixo aparecem Portela (tinha 3%, agora tem 4%), Lossio (manteve 3%), Rands (manteve 3%), Fontana (manteve 1%) e Alves (manteve 1%). Uma fatia de 14% pretende votar em branco ou anular o voto (eram 15%), e 4% ainda estão indecisos, assim como na quinta-feira passada.

O instituto também pesquisou um eventual segundo turno entre Câmara e Monteiro. O candidato do PSB tem 48% dos votos, enquanto o do PTB tem 37%. Uma parcela de 14% votaria em branco ou nulo, e 2% estão indecisos.

O Datafolha aferiu ainda a rejeição dos candidatos: Armando Monteiro, 33%; Paulo Câmara, 32%; Dani Portela, 30%; Julio Lossio, 29%; Simone Fontana, 29%; Ana Patricia Alves, 27%; Maurício Rands, 27%. Uma parcela de 9% rejeita todos, não votaria em nenhum. Outros 3% votariam em qualquer um, não rejeitam nenhum. E 6% não sabem.

A pesquisa do Datafolha é um levantamento por amostragem estratificada por sexo e idade com sorteio aleatório dos entrevistados. O universo da pesquisa é composto pelos eleitores com 16 anos ou mais do estado de Pernambuco. Neste levantamento, nos dias 05 e 06 de outubro de 2018, foram realizadas 2.674 entrevistas presenciais em 59 municípios.

A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%. Ou seja, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%.

Esta pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE-05100/2018.