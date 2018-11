Paulo Pelaipe não fica no Coritiba, que procura novo diretor 

Redação Bem Paraná

Paulo Pelaipe vai deixar o Coritiba no final de dezembro. O diretor de futebol confirmou que está fora dos planos dos dirigentes para a temporada 2019. Os únicos nomes cogitados para substituí-lo, até o momento, são de Felipe Albuquerque, do Vila Nova, e Rodrigo Pastana, ex-Paraná Clube.

“A diretoria vai buscar um profissional com custo menor. A perda de receita vai trazer muitas dificuldades, infelizmente”, afirmou Pelaipe, para o site UOL Esporte. Ele foi contratado em 26 de agosto. Hoje com 67 anos, Pelaipe trabalhou por mais de 20 anos no Grêmio. Em 2018, estava no Vasco. Acabou demitido em junho. Em 2013, foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo. Em 2016 e 2017, trabalhou no Criciúma. Ele conquistou cinco títulos no Grêmio: Copa do Brasil de 2001, Série B de 2005, Gaúchos de 2001, 2006 e 2007.

Desde que chegou ao Coxa, Pelaipe fez apenas duas contratações: o volante Escobar, ex-Cuiabá (MT), e o técnico Argel Fucks.