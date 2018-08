Paulo Rabello desiste e será vice na chapa de Alvaro Dias ao Planalto

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pré-candidato do PSC à Presidência, o economista Paulo Rabello de Castro anunciou nesta quarta-feira (1º) que desistiu de concorrer e passará a integrar como candidato a vice-presidente a chapa do senador Alvaro Dias (Podemos).

O anúncio foi feito em entrevista coletiva na sede do PSC após cerca de uma hora de reunião, com a presença dos pré-candidatos e dos presidentes de ambas as siglas, Renata Abreu (Podemos) e Pastor Everaldo (PSC).

No dia 20 de julho, o PSC havia oficializado Rabello como candidato à Presidência.

Dias afirmou que a presença de Rabello, ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), agrega "qualificação técnica indispensável para a promoção das mudanças que o Brasil está exigindo".

Assim, o senador se torna o segundo candidato a conseguir oficializar um vice. Com duas semanas para o prazo de registro de candidatura, a maior parte das alianças segue indefinida.

Apenas o PSOL já possuía chapa fechada, com o coordenador do MTST Guilherme Boulos e Sônia Guajajara.

O Podemos também anunciou ter fechado aliança com o PRP, partido do general Augusto Heleno, que chegou a ser cotado para vice de Jair Bolsonaro (PSL-RJ).