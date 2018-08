Paulo Ricardo se apresenta em Curitiba nesta quarta-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta quarta-feira (15) o Shopping Curitiba recebe pela terceira vez o cantor Paulo Ricardo, que apresenta a partir das 19h um pocket show gratuito, no Largo Curitiba (piso L2). Canções de rock moderno se misturam com clássicos de sua carreira, embalando os presentes ao som de rock'n'roll.

Os fãs podem aproveitar a sessão de fotos com o cantor. Haverá distribuição de senhas (limitadas), que devem ser retiradas no dia, a partir das 12h, na recepção do shopping, no piso L3.

Sobre o “Conexão Shopping Curitiba”

Com o objetivo de viabilizar encontros e aproximar artistas de seus fãs na capital paranaense, o “Conexão Shopping Curitiba” é um projeto musical gratuito e aberto ao público, resultado de uma parceria entre a Rádio Transamérica Light e o Shopping Curitiba.

As apresentações, os bate-papos e os pocket shows acontecem mensalmente e são transmitidos ao vivo na frequência FM 95.1 e pelas redes sociais da rádio, para todo o país. Já passaram pelo palco os artistas Juca Novaes, Jane Duboc, Sergio Sá, Paulinho Moska, Paulo Ricardo, Kiko Zambianchi, Luiza Possi, a inglesa Jesuton, entre outros.

Serviço

O que: “Conexão Shopping Curitiba” com Paulo Ricardo

Quando: dia 15 de agosto, quarta-feira, às 19h

Quanto: entrada gratuita e aberta ao público

Local: Largo Curitiba - piso L2

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

@ShoppingCtba | www.facebook.com/ShoppingCuritiba