Paulo Ricardo volta a Curitiba com sua turnê “Sex On The Beach”

Redação Bem Paraná com assessoria

Pela terceira vez nos palcos do Shopping Curitiba, o cantor Paulo Ricardo chega à capital paranaense no dia 15 de agosto com sua nova turnê, “Sex On The Beach”, que reúne grandes sucessos. Canções de rock moderno, como “Novo Single” e “Anjo e Serpente” se misturam com clássicos da carreira “Rádio Pirata” e “Olhar 43”, produzidas quando era vocalista da banda RPM, garantindo muito rock'n'roll aos presentes.

O pocket show é gratuito e aberto ao público, com início às 19h no Largo Curitiba (piso L2). Os fãs podem aproveitar a sessão de fotos com o cantor. Haverá distribuição de senhas (limitadas), que devem ser retiradas no dia, a partir das 12h, na recepção do shopping, no piso L3.

Sobre o “Conexão Shopping Curitiba”

Com o objetivo de viabilizar encontros e aproximar artistas de seus fãs na capital paranaense, o “Conexão Shopping Curitiba” é um projeto musical gratuito e aberto ao público, resultado de uma parceria entre a Rádio Transamérica Light e o Shopping Curitiba.

As apresentações, os bate-papos e os pocket shows acontecem mensalmente e são transmitidos ao vivo na frequência FM 95.1 e pelas redes sociais da rádio, para todo o país. Já passaram pelo palco os artistas Juca Novaes, Jane Duboc, Sergio Sá, Paulinho Moska, Paulo Ricardo, Kiko Zambianchi, Luiza Possi, a inglesa Jesuton, entre outros.

Serviço

O que: “Conexão Shopping Curitiba” com Paulo Ricardo

Quando: dia 15 de agosto, quarta-feira, às 19h

Quanto: entrada gratuita e aberta ao público

Local: Largo Curitiba - piso L2

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

@ShoppingCtba | www.facebook.com/ShoppingCuritiba