Paysandu empata em casa com o CRB e segue na zona da degola da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paysandu só empatou por 1 a 1 com o CRB, em casa, nesta terça-feira (9), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultadou manteve o time paraense na zona de rebaixamento.

Essa foi a quinta partida consecutiva sem vitória do Paysandu. Hugo, de pênalti, abriu o placar para os paraenses no estádio da Curuzu, mas Rafael Carioca igualou para o CRB ainda no primeiro tempo.

O CRB também não vive situação confortável. O time alagoano ocupa a 16ª colocação e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Para que isso não aconteça, tem de torcer contra Juventude e Sampaio Corrêa, que enfrentam, respectivamente, Goiás e Atlético-GO.

Na próxima rodada, o Paysandu terá uma tarefa difícil para buscar a reabilitação, pois enfrenta o Fortaleza na capital cearense. Já o CRB, que não vence há seis rodadas, encara o Goiás.

Em outro jogo desta terça, o Brasil-RS marcou um gol no fim e venceu o Criciúma, fora de casa, por 1 a 0. Leandro Leite, aos 47min do segundo tempo, decretou o triunfo gaúcho.

O resultado manteve o time de Pelotas no 15º lugar, com 37 pontos, agora com cinco de vantagem para a zona de rebaixamento. Já o Criciúma perdeu uma sequência de sete partidas de invencibilidade e está em 12º lugar, com 40 pontos.

Na próxima rodada, o Brasil-RS, que ganhou três das últimas cinco partidas, receberá o Atlético-GO. O Criciúma joga fora de casa contra o São Bento.