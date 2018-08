PC do B lança Manuela D'Ávila, mas não descarta apoiar PT e PDT

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PC do B oficializou nesta quarta-feira (1º) a candidatura presidencial de Manuela D'Ávila ainda insistindo na tentativa de consenso para o lançamento de um único nome do campo da esquerda.

Em discurso a uma plateia de militantes, em convenção nacional da legenda, a candidata assumiu o papel de interlocutora do apelo, dizendo que seu partido "não será óbice" a uma unidade partidária e que a defenderá "até o último dia que seja possível".

"Nós nunca fomos e nunca seremos óbice à unidade de nosso campo político. Nós precisamos estar o mais unidos possível para que vençamos a eleição e interrompamos esse ciclo de destruição do Brasil", disse.

Apesar de ter oficializado o nome da deputada estadual, o PC do B não interrompeu o diálogo com o PT e com o PDT. As duas siglas atuam para tê-la como candidata a vice-presidente.

Em entrevista à imprensa, Manuela repetiu que não se coloca como óbice e disse que ficaria muito feliz que houvesse uma união entre três ou quatro candidaturas. "Mesmo que eu não participasse da chapa", disse.

Ela ressaltou, contudo, que sabe da viabilidade de sua candidatura ao Palácio do Planalto. "Creio que vocês terão de conviver com minha candidatura até o dia das eleições", afirmou.

No seu discurso, a candidata fez acenos políticos a dois grupos de eleitores: indecisos e mulheres.

"Metade do povo brasileiro diz que não tem candidato. Nós temos de tomar a política em nossas mãos", disse.