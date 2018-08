PCdo B confirma Manuela

Durante o ato de oficialização da sua candidatura pelo PCdoB à Presidência da República, a deputada estadual Manuela D'Ávila deixou em aberta a possibilidade de ainda desistir da sua candidatura para integrar, como vice, a chapa de outro candidato. Seu nome é tido como um dos possíveis para ser a vice do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que pode assumir a candidatura do PT diante da impossibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser o candidato da sigla porque está preso.

"Nós nunca fomos e nunca seremos óbice para o nosso campo político", disse Manuela durante o discurso na convenção nacional do PCdoB, realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, ontem. "Sou candidata porque defendo a unidade da esquerda até o último dia", afirmou.

Questionada se uma união do PCdoB com o PT seria suficiente para que ela abrisse mão da sua candidatura, Manuela afirmou, porém, esperar que a composição seja "mais ampla".