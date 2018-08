PCO é o último a anunciar chapa

Vices e suplentes já foram todos indicados até a meia-noite de segunda-feira, obrigatoriamente. “Se a candidatura de algum dos vices ou dos suplentes for indeferida, por qualquer razão, junto ao TRE, aí o vice ou suplente pode ser substituído”, pondera Carla Karpstein. Entre as últimas alterações de domingo para cá, o PCO, por exemplo, anunciou o lançamento da candidatura de Priscila Ebara Guimarães ao governo do Estado, com Hallyson Coutinho na vice e Gilson Mezarobba ao Senado. O PRTB, do candidato ao governo Geonísio Marinho, mudou o nome do vice. Agora será Eliceu Palmonari, também do PRTB. O partido Patriota lançou Roselaine Ferreira como candidata ao Senado Federal. E a governadora Cida Borghetti (PP) anunciou que Coronel Malucelli (PMN) foi escolhido para ser vice na chapa que tenta a reeleição.