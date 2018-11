PDSB expulsa fundadores de grupo Tucanos com Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A direção do PSDB estadual expulsou um fundador do grupo Tucanos com Bolsonaro e suspendeu outros. Eles receberam carta assinada pelo presidente do PSDB-SP, Pedro Tobias.

A carta de Tobias cita reportagem da Folha de S.Paulo sobre o grupo, formado por tucanos que desistiram de Geraldo Alckmin (PSDB) e resolveram apoiar Jair Bolsonaro à Presidência. Ele cita "transgressão ética".

"Eu acho uma covardia, um desespero com esta postura. Não me assegurou qualquer direito de ampla defesa, pois não recebi qualquer notificação para me justificar ante o partido", afirmou o publicitário Pedro Moreira.

Ele afirma ainda que sua liberdade de opinião foi desrespeitada. "[O partido] também o mesmo rasgou o seu próprio estatuto, ao se intitular Social-Democrata, e não respeitar o seus princípios de democracia interna e de respeito ao Pluralismo de Ideias", disse.

Caíque Mafra, outro fundador do grupo, também foi suspenso. Ele também citou o fato do prefeito Bruno Covas (PSDB) ter declarado apoio no tio, Mario Covas Neto (PODE) para o Senado.