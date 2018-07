PDT anuncia apoio a Márcio França em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Tô colocando mel pro Márcio França, eu espero que ele venha", disse o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, na manhã desta quinta-feira (26).

Haja amor: a fatia paulista de seu partido está reunida na Assembleia Legislativa de São Paulo para apoiar a candidatura do governador paulista à reeleição, até agora, sem nada em troca para os pedetistas.

O PDT corteja o PSB para um apoio nacional a Ciro Gomes, o presidenciável da legenda. Em São Paulo, pedem uma vaga majoritária na chapa de França, emplacando o vice-governador ou um dos candidatos ao Senado.

Os cotados para a indicação são os ex-prefeitos paulistas Marcelo Cândido, de Suzano, e Jorge Lapas, de Osasco.

França era esperado pelos pedetistas na Assembleia, mas a convenção não está na agenda do governador. O Palácio dos Bandeirantes, até a publicação deste texto, não confirmou se ele irá.

O pessebista vai à convenção do PPS, coligado em São Paulo, nesta quinta. O PDT espalhou faixas na Assembleia com os dizeres: "PDT e PSB unidos pelo projeto nacional de desenvolvimento".

Lupi diz que o PDT está se esforçando pelo apoio do PSB, com alianças avançadas em oito estados (PE, ES, DF, PB, SE, RS, MG e, agora, SP).

Os pessebistas, porém, seguem indecisos se permanecem neutros, apoiam o PT ou fecham com o PSB --nessa possibilidade, disse Lupi, poderiam indicar o vice de Ciro.

"Tenho esperança de que o Márcio França se convença de que o palanque dele é o do Ciro", disse o presidente nacional do PDT, que foi ministro do Trabalho no governo Lula.

Do jeito que a coligação está hoje, o governador tem outros dois presidenciáveis em sua coligação, Álvaro Dias (Podemos) e Paulo Rabello de Castro (PSC), além do apoio a seu antecessor, Geraldo Alckmin (PSDB).

Alckmin que levou os partidos do centrão na semana passada -o grupo negociava com Ciro. Sobre o possível isolamento de seu candidato na corrida presidencial, Lupi afirmou que o PDT não perdeu o centrão porque, segundo ele, não se perde um apoio o que jamais foi do pedetista. O dirigente partidário disse que não negociaram com o grupo, apenas conversaram. E que as posições econômicas e ideológicas de Ciro colocaram entraves na negociação.

Lupi também comentou declarações recentes de Ciro, que afirmou que o único jeito de Lula sair da prisão seria se seu grupo chegasse ao poder e que, caso isso acontecesse, colocaria o Ministério Público e juízes numa "caixinha".

"Tudo o que o Ciro diz tem um pouco de interpretação porque não conseguem chamá-lo de ladrão ou bandido", disse Lupi. "Falam pra intrigar com o poder que virou um tribunal de inquisição do Brasil. Ele vai continuar falando o que pensa."

Lupi comentou reportagem publicada nesta quinta pela reportagem, que relata que o PDT usou recursos do Fundo Partidário para custear a defesa do presidente partidário e de outro dirigente em um inquérito da Lava Jato em que são investigados por suposto caixa dois.

Ele disse que os advogados defendem os dirigentes do partido e que o caso em questão se relaciona à atividade partidária dos membros. "A lei faculta e garante isso", afirmou.