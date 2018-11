PDT declara apoio a Márcio França em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PDT de Ciro Gomes, presidenciável que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, declarou nesta segunda-feira (15) apoio à candidatura de Márcio França (PSB), que disputa a reeleição para o governo de São Paulo.

O presidente nacional do partido, Carlos Lupi, formalizou a aliança em evento em São Paulo, ao lado do governador, da deputada federal eleita Tábata Amaral e de Marcelo Candido, que disputou o governo pela sigla. O compromisso não estava na agenda divulgada à imprensa pela campanha de França.

Foi um apoio visto como natural pelas campanhas, já que PDT e PSB iniciaram a disputa unidos em São Paulo, antes das convenções.

Lupi queria emplacar Candido como vice ou candidato ao Senado na chapa de França.

No entanto, as duas siglas romperam dias depois do primeiro acordo, quando o PSB, disputado nacionalmente por Ciro, decidiu pela neutralidade na eleição presidencial —o que murchou a campanha do ex-governador cearense e o deixou com menos tempo de TV.

Candido é o terceiro adversário de França no primeiro turno que se une à campanha.

Na semana passada. o pessebista recebeu o apoio de Paulo Skaf (MDB) e de Major Costa e Silva (DC).