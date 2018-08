PDT pode aliar-se a MDB de Requião para garantir palanque para Ciro Gomes no Paraná

Redação Bem Paraná

Com a decisão do ex-senador Osmar Dias (PDT) de não disputar as eleições deste ano, a cúpula nacional do PDT pode forçar o partido no Paraná a fechar uma aliança com o MDB do senador e candidato à reeleição, Roberto Requião. Com a saída de cena de Osmar - que renunciou à presidência do PDT paranaense - a prioridade do presidente nacional da legenda, ex-ministro Carlos Lupi, é garantir um palanque para o candidato da sigla à Presidência da República, Ciro Gomes, no Paraná.

Curiosamente, um dos motivos que levaram ao isolamento de Osmar e à renúncia dele à disputa pelo governo foi não ter aceitado a aliança com o MDB de Requião. O ex-senador alegou que não teria como aliar-se a Requião, em razão da proximidade do emedebista com o PT, que sofre grande rejeição no Estado. Depois de recusar a aliança, Osmar acabou não conseguindo atrair outros partidos e desistiu da disputa.

Leia mais no blog Política em Debate.